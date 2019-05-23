У Києві зникла вода у будинках на двох вулицях: де і чому



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Київводоканал обіціяє за добу відновити водопостачання

Сьогодні, 23 травня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Олександра Матросова, 20;

вул. Сирецька, з 98 по 126.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 22 травня у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях.

21 травня було обмежено водопостачання частини житлового масиву Оболонь. Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.