У Києві знімають документальний фільм, присвячений історії міста



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У фільмі буде 30 серій, з яких глядачі дізнаються багато цікавої інформації про Київ

Телеканал «Київ» до свого 25-річного ювілею зробив собі своєрідний подарунок - почалися зйомки документального фільму, присвяченого історії міста. Проєкт поки носить робочу назву «1990-2020». Всього планується зняти 30 серій, кожна з яких буде присвячена одному року з життя столиці. Але на відміну від відомого парфьоновського «Намедни» автори картини розкажуть не тільки, як це було, але і що планувалося і з яких причин не вийшло, як розвивалися події і навіть чим сьогодні живуть їхні герої.

У фільмі використовуються архівні кадри телеканалу «Київ» і матеріали Центрального державного кінофотоархіву України ім. Пшеничного. Також в кожній серії знімається зірка телеканалу В'ячеслав Соломка.

Глядачі дізнаються багато цікавої інформації. Наприклад, що на Південному мосту, який відкрився в 1990 році, збиралися зробити ресторан. Але так і не вирішили, як підключити каналізацію, а найголовніше - як відвідувачі пішки добиратимуться до нього від початку моста. Складність споруди Південного ще була в тому, що в цьому місці Дніпро був дуже глибоким - 12-13 метрів. Слава Соломка за допомогою нехитрого пристосування - праски ще царських часів і мотузки - перевірив глибину. У нього вийшло 9 метрів.

Автори фільму зустрілися з архітектором, який проєктував Троєщину, і дізналися, що він думає з приводу сучасного вигляду цього району. Невеличкий спойлер: архітектор вважає, що вийшло так собі, і розповість чому. До речі, з висоти пташиного польоту Троєщина нагадує якісь таємні древні письмена.

А ще знайшли в архіві випуск газети «Вечірній Київ» з фотографією новонародженого немовляти і статтею з напуттям хлопчикові, яку написав головний редактор Олександр Швець, який сьогодні є головредом «Фактів і коментарів». Більш того - телевізійники знайшли хлопчика, вже 30-річного чоловіка, і дізналися, як склалося його життя. Як виявилося, тоді фото до редакції надіслала бабуся дитини. Досі в родині зберігається шість примірників випуску «Вечірки». А в статті редактор розмірковував про те, що через 30 років на планеті не буде воєн і хвороб. В сьогоднішній Україні зразка 2020 року це сприймається як гірка іронія. А хлопчик - Данило Грудзинський - виріс і у нього вже в самого підростає син і мріє, що через 30 років земляни почнуть освоювати інші планети.

Ще вдалося розшукати найпершу міс Києва. Виявилося, панянка давно перебралася жити в Лос-Анджелес і сьогодні є власницею магазину дорогих меблів.

Режисер фільму - Олексій Лябах, сценарист - Олена Маслаченко, продюсер - Олександр Мельничук.

На телеканалі «Київ» планують, що перші серії картини про історію столиці глядачі зможуть побачити вже в цьому році.

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