Шоу «Маскарад»: телеканал Ахметова звинуватив канал Коломойського у плагіаті



3 жовтня на телеканалі «1+1» відбулася прем’єра шоу «Маскарад»

Канал «Україна» має намір подати до суду

Телеканал «Україна», який належить олігарху Рінату Ахметову, зробив заяву щодо шоу «Маскарад» від каналі олігарха Ігоря Коломойського «1+1». У й заяві канал «Україна» звинуватив «1+1» у «піратській поведінці».

Отже, далі публікуємо повний текст заяви:

«3 жовтня 2020 о 20:20 в ефірі телеканалу «1+1» вийшла програма «Маскарад», у якій неправомірно використані всі ключові форматні елементи всесвітньо відомого формату The Masked Singer, права на адаптацію якого телеканал «Україна» придбав у компанії Fremantle навесні 2020 року.

ТОВ «ТРК «Україна», як правовласник формату The Masked Singer на території України, вважає, що піратська поведінка телеканалу «1+1» щодо формату The Masked Singer порушує права і законні інтереси телеканалу «Україна». Питання про порушення прав ТОВ «ТРК«Україна» буде передано до суду. Також телеканал «Україна» звернеться для захисту своїх прав до Міжнародної організації з визнання і захисту форматів FRAPA (Format Recognition and Protection Association).

Відвертий плагіат з боку загальнонаціонального мовника, який програв відкриту боротьбу за придбання прав на адаптацію успішного міжнародного формату телеканалу «Україна», нівелює принципи чесної конкуренції на вітчизняному ринку аудіовізуальної продукції, руйнує правові основи побудови цивілізованого ринку авторських прав і міжнародну репутацію України як країни, у якій мовники поважають і захищають права інтелектуальної власності.

З огляду на безпрецедентне порушення телеканалом «1+1» авторського права щодо успішного міжнародного формату та репутаційні ризики, які цей вчинок має для держави Україна, телеканал «Україна» звертається до чинного міністра культури та інформаційної політики України, почесного президента і багаторічного керівника групи «1+1 Медіа» Олександра Ткаченка із закликом висловити свою публічну позицію щодо дій телеканалу «1+1» щодо підробки формату і наслідків, які ці дії матимуть для міжнародного іміджу країни».

Наразі немає відповіді з каналу «1+1». Водночас вихід шоу заплановано на 20:20 щосуботи.

У суботу, 3 жовтня, на телеканалі «1+1» відбулася прем’єра шоу «Маскарад», прем’єрний випуск продемонстрував високі показники телеперегляду. У першому випуску глядачі побачили боротьбу зіркових команд ПТП та MONATIK і виступи кількох персонажів. За правилами проєкту, у кожному епізоді один з фантастичних героїв, який краще за всіх замаскувався, відправляється відразу у суперфінал, а двоє потрапляють у «зону ризику». Рішення про це ухвалює ведучий і рефері проєкту Юрій Горбунов, спираючись також на думки зіркових команд і реакцію залу для глядачів. Зоряні команди змагаються у конкурсах за право першими відгадати ім’я супергероя.