Телеуроки для школярів повертаються: канал «Київ» знімає нові заняття



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Телеуроки можна дивитись як в ефірі телеканалу, так і на його інтернет-ресурсах

Телеканал «Київ» відновив проєкт «Відкритий урок»

Оскільки ситуація з Covid-19 загострюється і школи все частіше йдуть на дистанційне навчання, на телеканалі «Київ» відновили проєкт «Відкритий урок». Цього разу було вирішено підготувати заняття за програмою 7, 8 і 9 класів. Причому серед предметів будуть навіть такі, як трудове навчання і фізкультура, що напевно зацікавить не тільки школярів, а й їхніх батьків.

Планується, що уроки можна буде подивитися вже після осінніх шкільних канікул як в ефірі телеканалу, так і на його інтернет-ресурсах - на офіційній сторінці в Facebook і Youtube-каналі.

Партнери каналу - «Освітній хаб міста Києва» та Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Нагадаємо, що під час весняного карантину телеканал «Київ» першим почав зйомки і трансляцію уроків шкільної програми. Всього було знято понад 150 уроків з різних дисциплін для учнів 11 класу. При цьому до проекту вдалося залучити кращих викладачів, вчителів столичних шкіл і ліцеїв. Серед них було кілька Заслужених учителів України, як наприклад, Яна Коваль (хімія), Олександр Худобець (історія), а також фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2018, який увійшов в рейтинг «Топ 30 до 30-ти» Олександр Черкас (вчитель інформатики, української мови та літератури).

За весь період карантину (з 16 березня по 31 травня) на сторінці каналу в Facebook телеуроки «Києва» переглянули 7,64 млн разів. Найпопулярнішими були історія і українська мова, які і сьогодні продовжують набирати перегляди.

На телеканалі «Київ» сподіваються, що проект «Відкритий урок» допоможе школярам якісно засвоїти навчальну програму, незважаючи на всі можливі карантинні обмеження.

Нагадаємо, Міносвіти радить вишам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.

Як повідомлялося, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.