У Києві зносять модерністський басейн, щоб побудувати висотку (фото)

Басейн олімпійського резерву на Курнатовського вже зносять

На місці басейну олімпійського резерву з'явиться 25-поверхових житловий комплекс

На вулиці Курнатовського, що на Воскресенці в Києві, почався демонтаж басейну олімпійського резерву, збудованого у 1980-х роках. Про це повідомляється на сторінці child_of_socialism в Instagram.

Скріншот фото сторінки child_of_socialism в інстаграмі

На місці модерністського басейну «Київміськбуд» зводитиме багатофункціональний комплекс «Курнатовського». Квартири зараз продають за ціною від 23,4 тис. грн/кв. м.

Забудовник стверджує, що 25-поверховий чотирисекційний будинок стане «чудовим місцем проживання для людей, які цінують розмірене життя, адже навколо малоповерхова забудова і багато зелених зон, а сам мікрорайон нагадує радше тихе передмістя». За інформацією на сайті ЛУН, житловий комплекс планують здати до кінця 2023 року.

Раніше «Київміськбуді» назвав басейн «жахливим спадком часів СРСР, на місці якого з'явиться сучасний, економічний і енергозберігаючий комплекс»