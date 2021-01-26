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    У Києві зносять модерністський басейн, щоб побудувати висотку (фото)

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    Басейн олімпійського резерву на Курнатовського вже зносять - У Києві зносять модерністський басейн, щоб побудувати висотку (фото)
    Басейн олімпійського резерву на Курнатовського вже зносять
    Фото: ArtemKo

    На місці басейну олімпійського резерву з'явиться 25-поверхових житловий комплекс

    На вулиці Курнатовського, що на Воскресенці в Києві, почався демонтаж басейну олімпійського резерву, збудованого у 1980-х роках. Про це повідомляється на сторінці child_of_socialism в Instagram.

    Скріншот фото сторінки child_of_socialism в інстаграмі
    Скріншот фото сторінки child_of_socialism в інстаграмі

    На місці модерністського басейну «Київміськбуд» зводитиме багатофункціональний комплекс «Курнатовського». Квартири зараз продають за ціною від 23,4 тис. грн/кв. м.

    Забудовник стверджує, що 25-поверховий чотирисекційний будинок стане «чудовим місцем проживання для людей, які цінують розмірене життя, адже навколо малоповерхова забудова і багато зелених зон, а сам мікрорайон нагадує радше тихе передмістя». За інформацією на сайті ЛУН, житловий комплекс планують здати до кінця 2023 року.

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    У Києві зносять модерністський басейн, щоб побудувати висотку (фото)
    У Києві зносять модерністський басейн, щоб побудувати висотку (фото)
    Фото: ЛУН

    Раніше «Київміськбуді» назвав басейн «жахливим спадком часів СРСР, на місці якого з'явиться сучасний, економічний і енергозберігаючий комплекс»

    Теги: Київ будівництво забудова будинок
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