На будівництві Вавриша в центрі Києва сталась пожежа

Загорання сталось у вагончику, в якому знаходилась фарба

Причину загорання встановлює слідство

У четвер, 21 січня, на території будівельного майданчика на вул. Андріївській, 22 у Подільському районі столиці сталась пожежа. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 5:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося на території новобудови у будівельному вагончику розміром 3х5 м, в якому знаходилась фарба.

О 6:05 пожежу було локалізовано та о 6:15 ліквідовано.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину займання наразі встановлює слідство.

Як відомо, за адресою вул. Андріївська, 22 будується житловий комплекс Andriyivsky City Space. Це проєкт Saga Development, якою керує скандальний Андрій Вавриш.

Вавриш – колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, 18 січня столичні вогнеборці декілька годин ліквідовували пожежу у житловому будинку на вул. Центральній, 11 у Дарницькому районі столиці. На 14-градусному морозі вода миттєво замерзала, від чого бойовий одяг пожежних стає дерев'яним, а спорядження крижаним.

Столичні рятувальники дали киянам поради, як безпечно зігріти оселі під час морозів.