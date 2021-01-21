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    На будівництві Вавриша в центрі Києва сталась пожежа

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    Загорання сталось у вагончику, в якому знаходилась фарба - На будівництві Вавриша в центрі Києва сталась пожежа
    Загорання сталось у вагончику, в якому знаходилась фарба
    Фото: ДСНС

    Причину загорання встановлює слідство

    У четвер, 21 січня, на території будівельного майданчика на вул. Андріївській, 22 у Подільському районі столиці сталась пожежа. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 5:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося на території новобудови у будівельному вагончику розміром 3х5 м, в якому знаходилась фарба.

    О 6:05 пожежу було локалізовано та о 6:15 ліквідовано.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину займання наразі встановлює слідство.

    Як відомо, за адресою вул. Андріївська, 22 будується житловий комплекс Andriyivsky City Space. Це проєкт Saga Development, якою керує скандальний Андрій Вавриш.

    Вавриш – колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.

    Нагадаємо, 18 січня столичні вогнеборці декілька годин ліквідовували пожежу у житловому будинку на вул. Центральній, 11 у Дарницькому районі столиці. На 14-градусному морозі вода миттєво замерзала, від чого бойовий одяг пожежних стає дерев'яним, а спорядження крижаним.

    Столичні рятувальники дали киянам поради, як безпечно зігріти оселі під час морозів.

    Теги: пожежа Київ ДСНС будівництво рятувальники
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