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    Київрада святкує перемогу: справу «будинку-монстра» на Подолі розгляне апеляційний суд

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    Забудовник звів незаконні поверхи в будинку на&nbsp;вул.&nbsp;Нижній Вал, 27-29&nbsp; - Київрада святкує перемогу: справу «будинку-монстра» на Подолі розгляне апеляційний суд
    Забудовник звів незаконні поверхи в будинку на вул. Нижній Вал, 27-29 
    Фото: Катерина Бутко, Facebook

    Касаційний господарський суд підтвердив, що спір носить суто господарський характер

    Справу щодо демонтажу самочинно збудованих поверхів у житлово-офісному комплексі на вул. Нижній Вал, 27-29 в Києві продовжить розглядати Північний апеляційний господарський суд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

    «Перемога! Справу продовжить розглядати Північний апеляційний господарський суд. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Київської міської ради і підтвердив, що спір носить суто господарський характер, незважаючи на намагання затягнути процес», – написав Бондаренко.

    Він зазначив, що таке рішення відкриває шлях до того, аби апеляція перейшла до розгляду справи по суті.

    Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

    Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі

    27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

    Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.

    Північний апеляційний господарський суд закрив справу щодо демонтажу надбудованих поверхів будинку, вирішивши що справу має розглядати не господарський суд, а цивільний.

    Теги: Київ Київрада суд будівництво будинок
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