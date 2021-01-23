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    «Велике будівництво» – великі махінації? Правоохоронці «нарили» розкрадання під час розпіареного ремонту доріг

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    Проєкт Зеленського &laquo;Велике будівництво&raquo; курують&nbsp;<span>&nbsp;Кирило Тимошенко (зліва) та&nbsp; Юрій Голик (по центру)</span> - «Велике будівництво» – великі махінації? Правоохоронці «нарили» розкрадання під час розпіареного ремонту доріг
    Проєкт Зеленського «Велике будівництво» курують  Кирило Тимошенко (зліва) та  Юрій Голик (по центру)
    Фото з відкритих джерел

    Місцеві прокуратури знайшли безліч фактів зловживань у сфері будівництва доріг

    У шести областях та місті Києві правоохоронці викрили факти корупції в дорожних тендерах. Мова про факти розкрадання бюджетних грошей під час ремонту доріг. «Главком» отримав відповідну інформацію з місцевих прокуратур. Відповідні документи оприлюднені у матеріалі видання  «Велике крадівництво»? Прокуратура взялась за головний проєкт Банкової.

    Зокрема київська міська прокуратура зареєструвала 27 справ стосовно махінацій під час дорожних робіт за п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

    У Харківській області розслідують 58 кримінальних справ. Крім цього, у 2020 році до судів цієї області направили 10 обвинувальних актів за фактами заволодіння бюджетними коштами під час ремонту автодоріг. Загальна сума пред’явлених позовів прокурорами Харківщини – понад 16 млн грн.

    Дніпровська обласна прокуратура виявилась відвертішою й конкретизувала факти зловживань на «Великому будівництві». Це – крадіжки грошей службовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпровській області спільно з представниками комерційних структур під час проведення та виконання тендерних закупівель з утримання, ремонту та будівництва автошляхів.

    Полтавська обласна прокуратура добивається в суді визнання недійсними тендер із проведення капремонту моста загальною вартістю 17,7 млн грн. Причина – порушення закону про публічні закупівлі.

    Нацполіція Кіровоградської області відкрила кримінальне провадження за фактами незаконного збільшення вартості будівництва, реконструкції доріг області.

    Також крадіжки бюджетних грошей під час розпіареного ремонту доріг розслідують у Донецькій та Черкаській областях.

    Читайте докладніше тут: «Велике крадівництво»? Прокуратура взялась за головний проєкт Банкової
    Теги: прокуратура кримінал дороги корупція в Україні будівництво Володимир Зеленський корупція час
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