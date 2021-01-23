«Велике будівництво» – великі махінації? Правоохоронці «нарили» розкрадання під час розпіареного ремонту доріг

Місцеві прокуратури знайшли безліч фактів зловживань у сфері будівництва доріг

У шести областях та місті Києві правоохоронці викрили факти корупції в дорожних тендерах. Мова про факти розкрадання бюджетних грошей під час ремонту доріг. «Главком» отримав відповідну інформацію з місцевих прокуратур. Відповідні документи оприлюднені у матеріалі видання «Велике крадівництво»? Прокуратура взялась за головний проєкт Банкової.

Зокрема київська міська прокуратура зареєструвала 27 справ стосовно махінацій під час дорожних робіт за п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

У Харківській області розслідують 58 кримінальних справ. Крім цього, у 2020 році до судів цієї області направили 10 обвинувальних актів за фактами заволодіння бюджетними коштами під час ремонту автодоріг. Загальна сума пред’явлених позовів прокурорами Харківщини – понад 16 млн грн.

Дніпровська обласна прокуратура виявилась відвертішою й конкретизувала факти зловживань на «Великому будівництві». Це – крадіжки грошей службовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпровській області спільно з представниками комерційних структур під час проведення та виконання тендерних закупівель з утримання, ремонту та будівництва автошляхів.

Полтавська обласна прокуратура добивається в суді визнання недійсними тендер із проведення капремонту моста загальною вартістю 17,7 млн грн. Причина – порушення закону про публічні закупівлі.

Нацполіція Кіровоградської області відкрила кримінальне провадження за фактами незаконного збільшення вартості будівництва, реконструкції доріг області.

Також крадіжки бюджетних грошей під час розпіареного ремонту доріг розслідують у Донецькій та Черкаській областях.