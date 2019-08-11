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    Новини

    У Києві з’явилася нова зона відпочинку

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    У скверику облаштували пішохідні доріжки, поставили лави, смітники і навіть&nbsp;&laquo;вбиральню для собак&raquo; - У Києві з’явилася нова зона відпочинку
    У скверику облаштували пішохідні доріжки, поставили лави, смітники і навіть «вбиральню для собак»

    Скверик створили за гроші, виділені на реалізацію проектів Громадського бюджету

    У Києві у Солом’янському районі в рамках реалізації проекту № 243 Громадського бюджету-2019 відкрили новий затишний сквер на вул.  Олексіївська, 2-4.

    Про це повідомляє Солом’янська РДА.

    За проектом на земельній ділянці генпідрядник

    - облаштував пішохідні доріжки,

    - встановив чотири лави зі сміттєвими урнами,

    - влаштував 1600 кв.м. нового газону

     - висадив дерева.

    Ще у скверику встановили «вбиральню для собак», щоб власники чотирилапих прибирали за своїми улюбленцями.

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    У Києві з’явилася нова зона відпочинку
    У Києві з’явилася нова зона відпочинку
    У Києві з’явилася нова зона відпочинку

    В озелененні скверу також допомагали працівники КП УЗН Солом'янського району,  які додатково висадили ялини і саджанці верби, а також 120 різновидних кущів, зокрема:

    - самшиту,

    - вейгели

    - пухиропліднику.

    Також територію зеленого оазису прикрасили сотнею троянд.

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