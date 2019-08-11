У Києві з’явилася нова зона відпочинку



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У скверику облаштували пішохідні доріжки, поставили лави, смітники і навіть «вбиральню для собак»

Скверик створили за гроші, виділені на реалізацію проектів Громадського бюджету

У Києві у Солом’янському районі в рамках реалізації проекту № 243 Громадського бюджету-2019 відкрили новий затишний сквер на вул. Олексіївська, 2-4.

Про це повідомляє Солом’янська РДА.

За проектом на земельній ділянці генпідрядник

- облаштував пішохідні доріжки,

- встановив чотири лави зі сміттєвими урнами,

- влаштував 1600 кв.м. нового газону

- висадив дерева.

Ще у скверику встановили «вбиральню для собак», щоб власники чотирилапих прибирали за своїми улюбленцями.

В озелененні скверу також допомагали працівники КП УЗН Солом'янського району, які додатково висадили ялини і саджанці верби, а також 120 різновидних кущів, зокрема:

- самшиту,

- вейгели

- пухиропліднику.

Також територію зеленого оазису прикрасили сотнею троянд.