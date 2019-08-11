У Києві з’явилася нова зона відпочинку
Скверик створили за гроші, виділені на реалізацію проектів Громадського бюджету
У Києві у Солом’янському районі в рамках реалізації проекту № 243 Громадського бюджету-2019 відкрили новий затишний сквер на вул. Олексіївська, 2-4.
Про це повідомляє Солом’янська РДА.
За проектом на земельній ділянці генпідрядник
- облаштував пішохідні доріжки,
- встановив чотири лави зі сміттєвими урнами,
- влаштував 1600 кв.м. нового газону
- висадив дерева.
Ще у скверику встановили «вбиральню для собак», щоб власники чотирилапих прибирали за своїми улюбленцями.
В озелененні скверу також допомагали працівники КП УЗН Солом'янського району, які додатково висадили ялини і саджанці верби, а також 120 різновидних кущів, зокрема:
- самшиту,
- вейгели
- пухиропліднику.
Також територію зеленого оазису прикрасили сотнею троянд.