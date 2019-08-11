Українці у липні цього року купили майже на 20% більше авто, ніж рік тому - дослідження



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Найбільше нових машин купили кияни – жителі столиці за місяць придбали 3 тис машин на суму $95 млн

Найпопулярнішою маркою в Україні був Renault, яких зареєстрували 1,2 тис авто - аналітики

Українці минулого місяця придбали 7,6 тис нових автомобілів. Це на 19% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляють аналітики RST.ua,

Зазначається, що найпопулярнішою маркою в Україні був Renault, яких зареєстрували 1,2 тис авто. Також попитом користувалися Toyota і Skoda.

За даними сайту з продажу автомобілів, сума витрат становила $240 млн.

Найбільше нових машин купили кияни – жителі столиці за місяць придбали 3 тис машин на суму $95 млн, а найменшу кількість авто зареєстрували у Чернівцях – 59 автомобілів.

Кількість придбаних за місяць позашляховиків перевищила 5 тис авто. Легковиків купили вдвічі менше – 2,5 тис.

Серед компактних авто найчастіше купували Fiat 500.

У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі – Renault Logan MCV. Універсал Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. Серед автомобілів E-класу найбільше продажів отримала Toyota Camry. У F-класі бестселером був Porsche Panamera. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Kia Sportage, який виявився найпопулярнішим серед усіх класів.

У липні реєстрували й автомобілі класу «люкс».

Так, минулого місяця на українські дороги виїхали два новенькі Bentley Continental GT, які мають вартість по $300 тис і десять Mercedes GT-Class AMG, кожен з яких обійшовся покупцям по $150 тис. Також зареєстрували два Rolls-Royce Phantom вартістю по $500 тис і кросовер Rolls-Royce Cullinan за $400 тис.

Нагадаємо, у першому півріччі в Україні зареєстрували 38 тис нових автомобілів.

На покупку цих машин витратили $1,3 млрд. Тоді найпопулярнішою маркою в Україні було Renault – зареєстрували 5,6 тис авто цього бренду. Також попитом користувалися Toyota і Kia.