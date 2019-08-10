У Києві сьогодні можуть обмежити роботу на трьох станціях метро



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У суботу можливі зміни в роботі підземки

У зв'язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену

У Києві в суботу, 10 серпня, у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» і «Шахтар» можуть обмежити роботу на трьох станціях метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба підземки в Facebook.

«Можливі зміни в роботі підземки! 10 серпня, у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену», - йдеться в повідомленні.

Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.

Зазначимо, що матч «Динамо» і «Шахтаря» в рамках третього туру Прем’єр-ліги відбудеться 10 серпня о 17:00 на НСК «Олімпійський».