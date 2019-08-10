  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гігантську «Синю руку» перевезуть з Києва до іншого міста

    • Розсилка
    Арт-об'єкт &laquo;Синя рука&raquo; - Гігантську «Синю руку» перевезуть з Києва до іншого міста
    Арт-об'єкт «Синя рука»

    Скульптуру перевозять тому, що вона є частиною концепції «Рухомі пам'ятки»

    Арт-об'єкт «Синя рука», встановлений наприкінці вересня минулого року на Бессарабській площі в центрі Києва, переїжджає в Миколаїв. Про це йдеться в повідомленні групи «платформа MY ART» у Facebook.

    «Синя рука» з'явиться в Миколаєві. Ми тримали цю інформацію в секреті до останнього. Але після сьогоднішнього повідомлення про те, що скульптура «таємничо зникла» з Бессарабки, у нас не залишилося вибору», - сказано в повідомленні.

    Наголошується, що скульптуру прибрали тому, що це є частиною концепції «Рухомі пам'ятки» («Moving Monuments») румунського художника Богдана Раца, який створив руку.

    Читайте також

    Так, всі «рухомі скульптури» ніколи довго не затримуються на одному місці. Вони подорожують і проект щороку розширює свою географію.

    «Миколаїв - нова зупинка на цьому шляху. Але про місце, де «рука» з'явиться в Миколаєві, ми таки розповімо трохи пізніше», - уточнили в повідомленні.

    Нагадується, що скульптура з'явилася в Києві за підтримки посольства Румунії в Україні. Головна особливість «руки» у тому, що обидві її сторони тильні, без долоні - оригінальний символ спілкування, довіри і справжньої дружби.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва демонтували гігантську синю руку.

    Читайте також
    Київ Миколаїв мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ