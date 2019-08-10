Гігантську «Синю руку» перевезуть з Києва до іншого міста



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Арт-об'єкт «Синя рука»

Скульптуру перевозять тому, що вона є частиною концепції «Рухомі пам'ятки»

Арт-об'єкт «Синя рука», встановлений наприкінці вересня минулого року на Бессарабській площі в центрі Києва, переїжджає в Миколаїв. Про це йдеться в повідомленні групи «платформа MY ART» у Facebook.

«Синя рука» з'явиться в Миколаєві. Ми тримали цю інформацію в секреті до останнього. Але після сьогоднішнього повідомлення про те, що скульптура «таємничо зникла» з Бессарабки, у нас не залишилося вибору», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що скульптуру прибрали тому, що це є частиною концепції «Рухомі пам'ятки» («Moving Monuments») румунського художника Богдана Раца, який створив руку.

Так, всі «рухомі скульптури» ніколи довго не затримуються на одному місці. Вони подорожують і проект щороку розширює свою географію.

«Миколаїв - нова зупинка на цьому шляху. Але про місце, де «рука» з'явиться в Миколаєві, ми таки розповімо трохи пізніше», - уточнили в повідомленні.

Нагадується, що скульптура з'явилася в Києві за підтримки посольства Румунії в Україні. Головна особливість «руки» у тому, що обидві її сторони тильні, без долоні - оригінальний символ спілкування, довіри і справжньої дружби.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва демонтували гігантську синю руку.