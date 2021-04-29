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    У Києві з'явилися нові контейнери для небезпечних відходів (фото)

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    Контейнери для небезпечних відходів розміщені в центрі Києва - У Києві з'явилися нові контейнери для небезпечних відходів (фото)
    Контейнери для небезпечних відходів розміщені в центрі Києва
    Фото: Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва

    За безпечну утилізацію відходів відповідатиме «Київкомунсервіс»

    У столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів. Контейнер має сім отворів: для різних типів ламп, батарейок, дрібної електроніки, термометрів та медичних препаратів. Про це повідомляє Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва.

    Два таких контейнери вже розміщені на бульварі Лесі Українки,28, а також на перетині вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького.

    Всі зібрані матеріали будуть зберігатись на виробничих базах комунального підприємства «Київкомунсервіс» до моменту укладення угоди на безпечну і правильну утилізацію.

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    У Києві з'явилися нові контейнери для небезпечних відходів (фото)
    У Києві з'явилися нові контейнери для небезпечних відходів (фото)

    Крім того, в Києві для вивезення відходів придбали три нові сміттєвози. Вони вже на виробничій базі КП «Київкомунсервіс».

    Нові сміттєвози вже працюють на вулицях Києва
    Нові сміттєвози вже працюють на вулицях Києва

    Як повідомлялося, 24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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    Теги: ЖКГ Київ сміття благоустрій
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