У Києві з'явилися нові контейнери для небезпечних відходів (фото)

За безпечну утилізацію відходів відповідатиме «Київкомунсервіс»

У столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів. Контейнер має сім отворів: для різних типів ламп, батарейок, дрібної електроніки, термометрів та медичних препаратів. Про це повідомляє Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва.

Два таких контейнери вже розміщені на бульварі Лесі Українки,28, а також на перетині вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Всі зібрані матеріали будуть зберігатись на виробничих базах комунального підприємства «Київкомунсервіс» до моменту укладення угоди на безпечну і правильну утилізацію.

Крім того, в Києві для вивезення відходів придбали три нові сміттєвози. Вони вже на виробничій базі КП «Київкомунсервіс».

Нові сміттєвози вже працюють на вулицях Києва

Як повідомлялося, 24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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