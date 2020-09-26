Кличко показав, який вигляд матиме вхідна група на Труханів острів після реконструкції



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Архітектурна споруда вдень захищатиме відвідувачів від спеки, а вночі – сяятиме гарною підсвіткою

«Родзинкою першої черги оновлення стане навіс-пергола» – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядатиме після реконструкції вхідна група на Труханів острів і опублікував відео візуалізації проєкту на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо оновлювати міські парки та зони відпочинку. Зокрема, триває реконструкція вхідної групи на Труханів острів. Плануємо створити рекреаційний маршрут з благоустроєм прилеглої території. Сьогодні, в рамках першої черги, впорядковуємо 5,5 гектарів території острову», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що родзинкою першої черги оновлення стане навіс-пергола – архітектурна споруда, що вдень захищатиме відвідувачів від спеки, а вночі – сяятиме гарною підсвіткою.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року обвалилася частина Пішохідного моста, який з’єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип.

У корпорації «Київавтодор» повідомили, що на мосту проводять додаткові обстеження.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів.

Після часткового обвалення Київавтодор вирішив стабілізувати конструкцію Пішохідного мосту на Труханів. Дорожники поклали бетонні плити на ділянці пішохідного мосту на Труханів острів, таким чином створивши противагу натомість тої, що обрушилася.

Як повідомлялося, пішохідний міст на Труханів острів у Києві закриють.

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