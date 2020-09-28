На мосту залізничного вокзалу в Києві обвалились перила (фото)



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Пошкоджені перила були відновлені працівниками Укрзалізниці Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці заявили, що перила на пішохідному мосту обвалилися через стихійну торгівлю

«Укрзалізниця» відновила пошкоджені перила на пішохідному мосту через головні колії станції «Київ-Пасажирський». Наприкінці вересня залізничники проведуть планову діагностику моста. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Перила зазначеного мосту обвалилися 26 вересня 2020 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, зазначений залізобетонний пішохідний міст збудований у 1986 році. У 2012 році на мосту було укладено новий схід на північну платформу №2.

У вересні 2019 року відділ діагностики штучних споруд Київського Центру діагностики залізничної інфраструктури провів планову перевірку штучних споруд Київської дистанції колії. Усі зауваження були усунені, окрім одного: припинити стихійну торгівлю. При проведенні весняного огляду в березні 2020 року зауважень по перилах не було зафіксовано.

«Саме постійний фізичний вплив призвів до руйнації перильного огородження пішохідного мосту. Для попередження та недопущення стихійної торгівлі на мосту регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до Національної поліції України. Останнє звернення було 9 вересня 2020 року», - зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у березні 2020 року Укрзалізниця почала ліквідацію МАФів на Центральному вокзалі Києва та у конкорсі вокзалу.