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    У Києві з’явився дивовижний мурал проєкту «Народжені з попелу» (фото)

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    Особливістю муралу є крило фенікса у&nbsp;стилі самчиківського розпису - У Києві з’явився дивовижний мурал проєкту «Народжені з попелу» (фото)
    Особливістю муралу є крило фенікса у стилі самчиківського розпису
    Фото: Євгенія Фуллен/Facebook

    Над муралом художниці працювали два місяці

    На вул. Княжий Затон, 21 у Дарницькому районі з’явився перший із трьох муралів спецпроєкту на тему протидії домашньому насильству «Народжені з попелу». Про це повідомила автор ідеї фотохудожниця Євгенія Фуллен на своїй сторінці у Facebook.

    На картині зображено жінку, яка знайшла в собі сили сказати «ні» знущанням і тиранії. Особливістю муралу є крило фенікса у стилі самчиківського розпису.

    Над муралом два місяці працювали художниці Юлія Абрамова та Яна Власенко-Бернацька.

    «Це соціальний проєкт спрямований на те, щоб показати жінкам, що можна жити, а не існувати! Радіти, а не бояться, прагнути до повноцінного щасливого життя. Символом цього проєкту є фенікс! Птах, народжений з попелу, птиця-переродження! Так і наші героїні – народжені з попелу. Не дивлячись на насильство, як фізичне так і моральне, вони залишилися сильні духом і хочуть своїм прикладом показати - можна жити, а не існувати. Кожна жінка гідна бути щасливою», – зазначила Фуллен.

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    У Києві з’явився дивовижний мурал проєкту «Народжені з попелу» (фото)
    У Києві з’явився дивовижний мурал проєкту «Народжені з попелу» (фото)
    У Києві з’явився дивовижний мурал проєкту «Народжені з попелу» (фото)
    Фото: Євгенія Фуллен/Facebook

    «Ми хочемо створити мурали як символ боротьби з насильством, як уособлення початку самої жінки. Дівчата на цих картинах не жертви, це жінки-воїни, які показують своїм прикладом, що є життя, що досить терпіти! Ми повинні привернути увагу і показати цю проблему. Ми повинні надати підтримку і надихнути», – додала авторка ідеї.

    Проєкт створюється та реалізуєтся фондом Vitaru Italy та FFUN SDG при підтримці ЮНЕСКО.

    Ще два мурали з серії «Народжені з попелу» з’являться на вулиці Саксаганського та Вербицького у Києві.

    Теги: Київ мурал ЮНЕСКО домашнє насильство жінка
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    У Києві з’явився дивовижний мурал проєкту «Народжені з попелу» (фото)