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    У Києві з’явився мурал, який очищує повітря (фото)

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    У Києві з’явився мурал, який очищує повітря (фото)
    У Києві з’явився мурал, який очищує повітря (фото)
    У Києві з’явився мурал, який очищує повітря (фото)
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    Мурал виконаний спеціальною фарбою, яка очищує повітря

    У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza з’явився мурал, який очищує повітря. Про це повідомляє bit.ua.

    Новий мурал у Києві створили у співпраці з художницею та учасницею програми Converse All Stars Асею.

    Як працює ця технологія

    Мурал виконаний спеціальною фарбою, яка очищає повітря.

    Це працює так: художники використовують спеціальну фотокаталітичну фарбу. Під впливом сонячних променів пігменти у фарбі активізуються й поглинають із повітря шкідливі речовини та, перетворюючи їх на безпечні нітрати, випаровують.

    Будь-яка поверхня, покрита цією фарбою, стає активним очисником повітря.

    Київський мурал очищає повітря, як 200 дерев.

    Де розташовано мурал

    Мурал можна побачити та сфотографувати біля ТРЦ Ocean Plaza, вул. Велика Васильківська, 143/2.

    Нагадаємо, у сквері Небесної сотні в Києві встановили moss-модуль, який очищає повітря в радіусі 50 метрів, а також зменшує міський шум.

    Раніше, у 2020 році, в Києві вже встановлювали схожий модуль на Поштовій площі, та, оскільки набережна Дніпра відкрита й незатінена, його довелося прибрати.

    Теги: екологія Київ мурал повітря
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    У Києві з’явився мурал, який очищує повітря (фото)