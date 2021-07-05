Фаст-фуд на Подолі потрапив у скандал, поцупивши роботу художниці (фото)

Фаст-фуд «Чік Чірік» без дозволу художниці використовує її малюнок у своєму логотипі

На київському Подолі відкрився новий заклад харчування «Чік Чірік». На його логотипі зображено пташку, яка практично ідентична фірмовому малюнку української вуличної художниці Сомарі (справжнє ім'я – Марина Сорокіна).

Дівчина звинувачує власників закладу у крадіжці її малюнка, представники фаст-фуду «Чік Чірік» звинувачення заперечують.

Пташка, що стала предметом спору, – це фірмовий малюнок художниці Сомарі. «Цю пташку я малюю з 2018 року по всій Україні і в інших країнах. Я тричі з нею брала участь у фестивалі ГОГОЛЬFEST і на проєкті PlastikWood, крім цього, існують фізичні носії, на зразок одягу, шоперів, килимів і стікерів з нею в різних варіаціях. Це моя Сорока (моє справжнє ім'я Сорокіна Марина) і це не просто ілюстрація – це дуже особистий персонаж», – зазначила художниця на своїй сторінці у Facebook.

Фаст-фуд «Чік Чірік» використовує таку ж або дуже схожу пташку у своєму логотипі, на формі співробітників, на меню і в інтер'єрі. Із художницею це ніхто не обговорював, ніхто навіть не попереджав її про використання малюнка.

«Я дізналася про цю ситуацію, коли подруга прислала мені фото закладу 29 травня 2021-го і спочатку я сподівалася на те, що вони зроблять спроби піти зі мною на діалог, щоб мирно вирішити питання. Цього не сталося, зі мною ніхто не зв'язався незважаючи на численні заклики і запити від небайдужих людей і ЗМІ», – розповіла художниця.

Вона спробувала зв'язатися з власниками закладу, але у неї нічого не вийшло – на повідомлення ніхто не відповідав, коментарі видаляють, а саму художницю і її знайомих просто заблокували.

«На сьогоднішній день пройшло вже більше місяця з того моменту, як я підняла це питання. Було багато шуму завдяки репостам, коментарям і відгукам на їх сторінках. Вони видаляють всі коментарі зі згадуванням про мене, блокують всіх, хто мене підтримує. Ігнорують запити ЗМІ. Також вони написали пост у себе в інстаграмі, де сказали, що я у них намагаюся відібрати їх логотип. Тобто вони повністю нас ігнорують, але активно продовжують проплачувати рекламні пости і піариться в соцмережах, проводять масові вечірки і видаляють усі згадки про факт крадіжки, до яких можуть дотягнутися», – повідомила дівчина.

Наразі художниця консультується з юристами та буде вирішувати, як діяти далі, щоб відстояти авторські права на малюнок.