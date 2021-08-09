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    Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)

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    Частина бетонної огорожі прикрашена муралом - Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)
    Частина бетонної огорожі прикрашена муралом
    Фото: скріншот із відео

    Переможці конкурсу реалізовують свої ідеї на бетонній стіні на пляжі «Чорторий»

    На бетонному паркані уздовж пляжу «Чорторий», що в Деснянському районі Києва, з’явився перший мурал. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

    «Тамтешня атмосфера надихнула на урбаністичний тренд. Було прийняте рішення прикрасити довгу бетонну стіну уздовж лінії пляжу. У перспективі – перетворити сіру споруду на міський арт-об’єкт. За результатами конкурсу перший творець вже реалізував свій сміливий задум! Пляж відчув мистецьке віяння колоритної урбаністики!», – йдеться в дописі.

    Яскравий мурал видно аж із парку «Наталка» на Оболоні та Північного мосту.

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    Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)
    Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)
    Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)
    Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)

    Нагадаємо, наприкінці червня мер Києва Віталій Кличко перевірив пляж «Чорторий» після капітального ремонту. Пляж отримав міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор».

    КП «Плесо» оголосило конкурс на ескізи муралів на бетонній стіні на пляжі «Чорторий». Переможці конкурсу зможуть реалізувати свої ідеї.

    Теги: Київ мурал пляжі благоустрій
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    Бетонна стіна уздовж столичного пляжу перетворюється на арт-об’єкт (фото)