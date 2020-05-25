Кличко про дерева на Хрещатику: «не робіть з ялівцю слона, каштани будуть»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Хрещатику тимчасово висадили ялівець Фото: Київзеленбуд

Столичний голова заспокоїв киян: каштани висадять після реконструкції Хрещатика

Кущі ялівцю на вулиці Хрещатик у центрі Києва висадили тимчасово. Після реконструкції головної вулиці, що планують здійснити наступного року, на ній висадять каштани, а ялівець пересадять у парки та сквери. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець – там, де на цей момент не було дерев. Підкреслю: таке рішення - тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста. Ми враховуємо попередній досвід. Бо під час масштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани опинилися впритул до дороги», - сказав Кличко.

Він зазначив, що на Хрещатику великий трафік і висока загазованість повітря. А суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева, вони слабнуть і хворіють. Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів.

«Тобто ми створимо умови, щоб у кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 - росли, а не чахли дерева», - сказав Кличко.

«Звичайно, каштани – символ Києва. Вони ростуть у парках та скверах, на міських бульварах і вулицях. Ростимуть каштани і на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть! Тому прошу не робити з ялівцю слона, - пожартував мер. - Ялівець теж не треба зневажати, але його з Хрещатика наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці».

Як повідомлялося, в рамках благоустрою центральної вулиці Києва на Хрещатику висадили ялівець. Загалом у 50 лунок від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького висаджено 200 кущів ялівцю козацького Gold Coast та 50 дерев ялівцю скельного Skyrocket.