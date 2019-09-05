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    У Києві з’явився перший світлодіодний пішохідний перехід (фото)

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    Роботу світлодіодного переходу можна побачити в темну пору доби - У Києві з’явився перший світлодіодний пішохідний перехід (фото)
    Роботу світлодіодного переходу можна побачити в темну пору доби
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    На переході викладена LED-бруківка

    На перехресті вулиці Васильківської і проспекту Академіка Глушкова поблизу ВДНГ облаштовано перший в Києві світлодіодний пішохідний перехід.

    Регульований пішохідний перехід облаштовано додатковою світловою індикацією «Smart Crosswalk». Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    «LED-бруківка при товщині 60 мм витримує вагові навантаження в 2,5 тонни (міцність виробу відповідає характеристикам високоміцного бетону). Вона стійка до зносу, впливу води, вологи, льоду, хімічних сполук і солей, легко очищається від забруднень. Також LED-бруківка стійка до сонячного випромінювання, її робоча температура від - 40˚C до + 60˚C», - йдеться в повідомленні.

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    У Києві з’явився перший світлодіодний пішохідний перехід (фото)
    У Києві з’явився перший світлодіодний пішохідний перехід (фото)
    У Києві з’явився перший світлодіодний пішохідний перехід (фото)

    Пілотний проєкт реалізовано за ініціативи ТОВ «Енерго Тренд» (ТМ «ІВЕЛСІ» - розробник інноваційної технології виробництва «LED-бруківки») та ГО «Фонд Розвитку Міст» за участю КП «Центр організації дорожнього руху» та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» без залучення бюджетних коштів.

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