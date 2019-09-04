У суботу знову буде обмежено рух біля Вокзальної площі



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Дорожники оновлюють покриття від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого

У суботу, 7 вересня, із 09:00 до 17:00 буде частково обмежено рух транспорту поблизу Вокзальної площі. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

На проїзді (естакаді) від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого дорожники продовжують оновлювати покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності.

Дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік»: https://t.me/kyiv_traffic

Нагадаємо, 31 серпня теж було обмежено рух поблизу Вокзальної площі в Києві.

Як повідомлялося, на вулиці Пушкінській у центрі Києва розпочався капітальний ремонт. Роботи тривають на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і вул. Прорізною. Там частково обмежено рух. На цій частині вулиці роботи продовжаться до 30 вересня. Але час ремонту залежить від погодних умов.