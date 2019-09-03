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    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)

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    У столиці триває ремонт дворів і міжквартальних проїздів - Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    У столиці триває ремонт дворів і міжквартальних проїздів
    Фото: пресслужба мера Києва

    На оновлення міжквартальних проїздів та дворів з бюджету міста цього року виділили майже півмільярда гривень

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як ремонтують внутрішньоквартальні проїзди на Троєщині - Вигурівський бульвар та прилеглі території за окремими адресами на вулиці Бальзака, Вигурівському бульварі, проспекті Маяковського.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «У столиці триває ремонт не тільки доріг, а й дворів і міжквартальних проїздів. Чимало київських дворів, зокрема на Троєщині, не ремонтували відколи здали житлові будинки в експлуатацію - з 50-х років минулого століття», - сказав Кличко.

    «Сьогодні ми перевірили, як здійснили капітальний ремонт на Вигурівському бульварі та внутрішньоквартальних проїздах і прибудинкових територіях. Раніше тут складно було пройти - ями, багато недбало припаркованих автівок. Тепер Вигурівський - єдиний пішохідний бульвар на Троєщині - став улюбленим місцем для прогулянок дітей та батьків. Місцеві мешканці задоволені, а це - найкраща оцінка», - наголосив мер Києва. 

    Розпочали роботи на бульварі та прилеглих територіях в липні цього року. А планують завершити вже в кінці вересня. Наразі завершили капремонт бульвару та 5 дворів. Залишилося прибрати МАФи на початку бульвару і здійснити там капремонт та завершити роботи з благоустрою - огородження зелених зон та озеленення територій. Тривають також роботи із встановлення нових лав та урн. Планують облаштувати і 50 антипаркувальних стовпчиків. Поки що їх функцію тимчасово виконують встановлені напівсфери. 

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    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)
    Кличко перевірив ремонт дворів на Троєщині (фото)

    В рамках ремонтних робіт влаштовано нове покриття тротуарів з ФЕМу та асфальтобетону, асфальтобетонне покриття проїздів прибудинкових територій, встановили 21 опору зовнішнього освітлення та 26 LED-світильників.

    Довжина бульвару - 550 метрів. Ширина - від 6 до 20 метрів.  

    Загалом на оновлення міжквартальних проїздів та дворів з бюджету міста цього року виділили майже півмільярда гривень. Оновлять асфальт і впорядкують територію більше як на 800 об’єктах. 

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