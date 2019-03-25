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    У Київ ідуть дощі зі снігом

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    У Київ ідуть дощі зі снігом

    Невеликий мокрий сніг очікується у вівторок і середу

    У вівторок, 26 березня, у столиці очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    У вівторок буде хмарно з проясненнями, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

    Невеликий мокрий сніг синоптики також прогнозують 27 березня. У цей день буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

    28 березня без опадів, вітер північно-західний, 5-8 м/с, температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

    Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що з п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів.

    За її прогнозом, у Києві завтра, 26 березня, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, до +7 градусів. У середу, 27 березня, похолодає до +4 градусів, ймовірний мокрий сніг. У четвер буде без опадів, а в суботу-неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12+15 градусів.

    «Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа в Україні буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями. А найбільш комфортними - вихідні, субота та неділя», - підсумувала синоптик.

    Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.

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