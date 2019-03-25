Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління



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Українцям на цьому тижні обіцяють і дощ, і мокрий сніг, і весняне тепло

Тиждень буде в Україні на всі смаки. Поки що - помірне тепло, вдень від +6 до +12 градусів. Завтра - місцями невеликий дощ, окрім центру. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«У середу, 27 березня, так похолодає, що аж місцями випадатиме мокрий сніг і задуватиме сильний вітер. На заході та півдні без істотних опадів. Температура повітря знизиться до +3+6 градусів, хоча на півдні буде тепліше, до +7+10 градусів», - пише Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За даними синоптика, з п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів.

У Києві завтра, 26 березня, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, до +7 градусів. У середу, 27 березня, похолодає до +4 градусів, ймовірний мокрий сніг. У четвер буде без опадів, а в суботу-неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12+15 градусів.

«Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа в Україні буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями. А найбільш комфортними - вихідні, субота та неділя», - підсумувала синоптик.

Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.