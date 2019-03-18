Українські синоптики прогнозують до +28 у квітні



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Весна буде теплою, але квітень почнеться з похолодання

Весна в Україні буде на кілька градусів теплішою, ніж зазвичай, з похолоданням на початку квітня.

Такий прогноз озвучила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За її словами, з кінця березня - початку квітня можливе змінне короткострокове зниження температури, може доходити до заморозків.

Орієнтовно з 10 по 20 квітня температура буде підніматися вище норми, до +28°, але в разі хмарності температура може бути трохи нижче - до +20-22°.

В цілому, по всій території України в квітні показник середньої місячної температури буде вище на 2 градуси. Залежно від регіону температура буде від +9° до +11°.

За прогнозами метеорологів, на початку травня також буде зберігатися висока температура, а після 20 числа очікується похолодання з опадами, шквальними вітрами і, можливо, градом. На початку червня буде тривати не дуже тепла погода з можливими опадами.

Відзначається, що в травні середньомісячна температура повітря очікується на 2-3 градуси вище норми і складе від +15-17° на заході і до +17-18° на решті території країни.

Що стосується опадів, то їх кількість буде поступово скорочуватися і загалом у квітні їх буде не багато, особливо з другої половини місяця. З середини травня норма опадів стабілізується і збережеться до середини червня на рівні 1-2 міліметра в день.