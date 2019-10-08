Король Швеції позбавив своїх онуків титулу



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Карл XVI Густав, крон-принцеса Вікторія та принцеса Естель

П'ятеро онуків короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії більше не будуть виконувати офіційні королівські обов'язки

Король Швеції Карл XVI Густав взяв приклад з британської королівської родини, яка не надала королівського титулу Арчі, синові принца Гаррі і Меган Маркл.

Діти молодшої дочки короля Густава принцеси Мадлен і її чоловіка Кріса О'Ніла, а також молодшого сина принца Карла Філіпа і принцеси Софії більше не є членами королівського дому. Про це королівський палац Швеції повідомив в понеділок, 7 жовтня.

П'ятеро онуків короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії більше не будуть виконувати офіційні королівські обов'язки, повідомляє People. І хоча формально вони залишаться членами королівської сім'ї, вони не будуть носити офіційний титул його/її королівська високість.

Король Швеції з дружиною, дітьми і внуками в 2017 році / Фото: @ kungahuset.se

«Його величність король прийняв рішення внести зміни до королівського двору. Мета змін - встановити, хто з членів королівської родини буде виконувати офіційні обов'язки, покладені на голову держави або пов'язані з функціями голови держави», - сказано в заяві короля.

Отже, троє дітей принцеси Мадлен: принцеса Леонор (5 років), принц Ніколас (4 роки) принцеса Адрієнна (1 рік) і сини Карла Філіпа - принц Олександр (4 роки) і принц Габріель (2 роки) втратять титул їхня королівська високість, проте збережуть за собою титули принц і принцеса, але вони будуть особистими титулами, а їхні діти, а також чоловік або дружина не зможуть на них претендувати.

Прицесса Мадлен з чоловіком Крісом О'Нілом і дітьми / Фото: kungahuset.se

Принцеса Мадлен так відреагувала на рішення свого батька на своїй офіційній сторінці в Instagram: «Сьогодні двір оголосив, що Леонор, Ніколас і Адрієнна перестають бути членами королівського дому. Таке рішення обговорювалося вже давно. Ми з моїм чоловіком вважаємо, що для наших дітей це прекрасна можливість самостійно побудувати своє майбутнє». Син короля принц Карл Філіп також привітав рішення батька на своїй сторінці в Instagram і висловив припущення, що у його синів тепер також буде більше можливостей для вибору життєвого шляху.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія з дітьми / Фото: @ kungahuset.se Указ короля не стосується принцеси Естель (7 років) і принца Оскара (3 роки) - дітей крон-принцеси Вікторії, спадкоємиці королівського трону Швеції, і її чоловіка принца Даніеля.

Принц Оскар і принцеса Естель, діти крон-принцеси Вікторії / Фото: @ kungahuset.se На відміну від своїх двоюрідних братів і сестер, Естель і Оскар продовжать бути частиною королівського дому.