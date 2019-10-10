  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Данія тимчасово встановить контроль на кордоні зі Швецією

    • Розсилка
    Ересунський міст між Данією і Швецією&nbsp; - Данія тимчасово встановить контроль на кордоні зі Швецією
    Ересунський міст між Данією і Швецією 

    Швеція і Данія з'єднані мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку

    Данія встановить тимчасовий прикордонний контроль на шведському кордоні з наступного місяця.

    Про це заявив у четвер міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп, повідомляє Reuters.

    Такі заходи запроваджуються після того, як два шведа були звинувачені в причетності до вибуху поблизу данської податкового агентства в серпні.

    Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила тоді, що уряд розглядає питання про посилення контролю на своєму кордоні зі Швецією.

    Данія з'єднана зі Швецією мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку, і тисячі громадян з двох країн щодня перетинають кордон на поїзді і автомобіля. Обидві країни є членами Європейського Союзу.

    Раніше повідомлялося, що Данія скасувала одну з вимог для претендентів на громадянство. З 2017 року люди, які претендують на данський паспорт, мали у своїх заявках задекларувати кожну поїздку за межі країни, яку вони зробили за останні 12 років, включаючи вихідні і інші короткі поїздки, такі як походи по магазинах у Швеції або Німеччині.

    Нагадаємо, новий уряд Данії офіційно скасував плани розміщення «небажаних» мігрантів на Ліндгольмі, незаселеному данському острові.

    Швеція вихідні міністр паспорт Данія уряд кордон громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ