Данія тимчасово встановить контроль на кордоні зі Швецією



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Ересунський міст між Данією і Швецією

Швеція і Данія з'єднані мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку

Данія встановить тимчасовий прикордонний контроль на шведському кордоні з наступного місяця.

Про це заявив у четвер міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп, повідомляє Reuters.

Такі заходи запроваджуються після того, як два шведа були звинувачені в причетності до вибуху поблизу данської податкового агентства в серпні.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила тоді, що уряд розглядає питання про посилення контролю на своєму кордоні зі Швецією.

Данія з'єднана зі Швецією мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку, і тисячі громадян з двох країн щодня перетинають кордон на поїзді і автомобіля. Обидві країни є членами Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Данія скасувала одну з вимог для претендентів на громадянство. З 2017 року люди, які претендують на данський паспорт, мали у своїх заявках задекларувати кожну поїздку за межі країни, яку вони зробили за останні 12 років, включаючи вихідні і інші короткі поїздки, такі як походи по магазинах у Швеції або Німеччині.

Нагадаємо, новий уряд Данії офіційно скасував плани розміщення «небажаних» мігрантів на Ліндгольмі, незаселеному данському острові.