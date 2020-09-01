У Київі на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
В результаті пожежі згорів моторний відсік автомобіля
Фото: dtp.kiev.ua
Автомобільну пожежу ліквідували рятувальники
Сьогодні, 1 вересня, на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва (житловий масив Мостицький) сталося загорання автомобіля Daewoo Lanos.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Автівка зайнялася на ходу.
На місці працювали рятувальники Київського гарнізону ДСНС.
Жертва та постраждалих немає.
В автомобілі згорів моторний відсік, вогнем пошкоджено салон автівки та покриття.
Нагадаємо, 28 серпня народний депутат від фракції «Слуга Народу» Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.