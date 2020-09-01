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    Новини

    У Київі на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)

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    В результаті пожежі згорів моторний відсік автомобіля - У Київі на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    В результаті пожежі згорів моторний відсік автомобіля
    Фото: dtp.kiev.ua

    Автомобільну пожежу ліквідували рятувальники

    Сьогодні, 1 вересня, на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва (житловий масив Мостицький) сталося загорання автомобіля Daewoo Lanos.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автівка зайнялася на ходу.

    На місці працювали рятувальники Київського гарнізону ДСНС.

    Жертва та постраждалих немає.

    В автомобілі згорів моторний відсік, вогнем пошкоджено салон автівки та покриття.

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    У Київі на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    У Київі на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)

    Нагадаємо, 28 серпня народний депутат від фракції «Слуга Народу» Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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