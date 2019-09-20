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    У київській гімназії закрили їдальню через загрозу отруєння школярів

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    Держпродспоживслужба направила до Київської міськдержадміністрації пропозиції щодо термінового пошуку альтернативного джерела харчування в гімназії &laquo;Київська Русь&raquo; - У київській гімназії закрили їдальню через загрозу отруєння школярів
    Держпродспоживслужба направила до Київської міськдержадміністрації пропозиції щодо термінового пошуку альтернативного джерела харчування в гімназії «Київська Русь»

    У Держпродспоживслужбі наполягають на притягненні «Понтем. УА» до відповідальності за порушення законодавства про харчові продукти

    У Києві головне управління Держпродспоживслужби призупинило харчування школярів у гімназії «Київська Русь», оскільки умови приготування і харчі ТОВ «Понтем. УА» створюють загрозу життю та здоров’ю людей.  

    Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

    Зазначається, що під час інспектування були відібрані зразки харчових продуктів та змивів з об’єктів навколишнього середовища для проведення експертизи.

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    «За результатами інспектування, виявлені численні порушення. Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів суб’єктом господарювання ТОВ «Понтем. УА», що надає послуги з організації шкільного харчування у гімназії «Київська Русь», - йдеться у повідомленні.

    Держпродспоживслужба направила до Київської міськдержадміністрації пропозиції щодо термінового пошуку альтернативного джерела харчування в гімназії «Київська Русь».

    У Держпродспоживслужбі заявили, що вермішель і биток курячий власного виготовлення за мікробіологічними показниками не відповідали вимогам Державних санітарних правил і норм. Також не відповідав певним нормам сир «Голландія», який закупила компанія для харчування дітей, і змиви з виделки та полиці для чистого посуду.

    Крім того, у харчоблоці «Понтем.УА» не були забезпечені належні умови для приготування їжі, а самі харчові продукти не були захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу.

    У Держпродспоживслужбі наполягають на притягненні «Понтем. УА» до відповідальності за порушення законодавства про харчові продукти.

    ТОВ «Понтем. УА» надає послуги з організації гарячого харчування у низці шкіл та таборів відпочинку у  столиці та області.  

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    У київській гімназії закрили їдальню через загрозу отруєння школярів
    У київській гімназії закрили їдальню через загрозу отруєння школярів

    Як повідомлялося, 18 вересня у соцмережі Facebook на сторінці «Батьки SOS» мати учня гімназії «Київська Русь» (на базі початкової школи №332 у Дарницькому районі), опублікувала інформацію про неякісне харчування учнів. Жінка припустила, що для приготування борщу дітям кухарі використали продукти, які залишилися з минулого навчального дня. Згодом стало відомо, повара, що відповідав за приготування перших страв у цей день, звільнили.





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