В Україні стартує змагання шкіл Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine



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«Безпека на дорозі починається з кожного з нас», - підкреслив амбасадор проекту Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine, Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба

За підтримки Уповноваженого Президента з прав дитини, Центру громадського здоров’я МОЗ України, Міністерства інформаційної політики та Патрульної поліції в Україні стартувало масштабне змагання серед шкіл на тему безпеки на дорозі Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine. Інформаційний партнер – «Главком».

Зареєструвавши свою команду, школи будуть змагатися у проведенні найкреативніших, найоригінальніших, а головне - найдієвіших флешмобів, акцій, інформаційних кампаній, щоб привернути максимальну увагу до теми безпеки на дорозі та висловлюватися за безпеку. А всі зареєстровані школи позначать у одному із найпопулярніших навігаторів в Україні - Waze, сказав Сергій Катющенко, експерт українського представництва компанії Waze (Google).

Зареєструвати команду і отримати усю інформацію про правила участі можна на сайті: http://trafficchallenge.com.ua/heshteg-marafon/

Організатори впевнені, що цим змаганням мотивують молодь активно висловлюватися за формування безпечного середовища на дорогах. Адже хештег #SpeakUp (дослівно з англ. - Висловлюйся) – це міжнародне гасло, що символізує активні дії та висловлювання за безпеку на дорозі, проголошене на цей рік ООН для всіх країн, які підтримують глобальні цінності.

«Щоб в Україні знижувалася кількість смертей на дорозі – потрібно змінювати культуру, підвищувати обізнаність людей про причинно-наслідкові зв’язки того, що стається на дорозі. Головне – заохочувати людей самим зробити щось задля своєї безпеки», – розповіла Ольга Дробишева, голова ГО «Traffic Challenge».

«Світ живе і розвивається на дуже високій швидкості. Поки ми обговорюємо перехід пішоходами дороги на червоне світло, у Європі вже обговорюють поведінку штучного інтелекту під час кермування автомобілем. Тож ті питання, які досі стоять перед нами, у Європі вже давно вирішені. І ми повинні рухатися у цьому напрямку швидше», - сказав Максим Хоботов, директор по роботі з банками та брокерами компанії «Граве Україна. Страхування життя».

А тим часом в Україні за перші 6 місяців 2019 року сталося 63 тисячі ДТП. У них 1331 людина загинула, 13,5 тисяч – травмувалися. За 7 місяців поточного року за участі дітей трапилося близько 2500 ДТП, у них 93 дитини загинули, близько 2400 отримали травми, розповів Олексій Зіборов, т.в.о. начальника відділу зв’язків з громадськістю Департаменту патрульної поліції.

Небайдужість та обізнаність допоможе зменшити ці цифри, впевнений Амбасадор проекту Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine, Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба: «Кожен такий випадок – це трагедія для родини і збитої дитини, і водія, який опиняється за ґратами. Безпека на дорозі починається з кожного з нас: наскільки ми пояснюємо своїм дітям, чому порушувати правила небезпечно, чи робимо ми зауваження своїм друзям і незнайомим людям».

Звіти про заходи публікуватимуть у соцмережах із хештегом #SpeakUpUkraine. 11-17 листопада учасники складатимуть підсумковий тест зі 100 питаннями про

безпеку на дорозі. Щоб скласти тест, потрібно пройти безкоштовні відео-уроки на онлайн платформі Traffic Challenge FRoSH.

Координуватимуть школи волонтери, в тому числі представники Центру Громадського здоров’я МОЗ, шкільні офіцери поліції.

«Ми самі формуємо реальність навколо себе, і нам потрібно не лише говорити зі своїми дітьми, а й самим бути для них прикладом – не лише під час інформаційних кампаній, а у повсякденному житті», – наголосив Владислав Збанацький, заступник генерального директора ДУ «ЦГЗ МОЗ України».

Найяскравіші команди можуть виграти подарунки для своєї школи: мультимедійні проектори, делініатори, комплекти світловідбивачів, сучасні аптечки, освітні матеріали, персональні комплекти подарунків з фітнес-трекером, світловідбивачами, книжками та сувенірами.

«Делініатори – це підказка для водія, що тут паркуватися не можна. Ми надамо їх школам-переможцям, і вони встановлять їх у місцях переходу, де часто паркуються автомобілі і заважають дітям», – зазначила Ольга Пшенична, директор компанії «Призма».

Реєстрація команд триває до 27 вересня. Школярі молодшого віку проводитимуть свої заходи з 30 вересня до 11 жовтня, середнього й старшого – 14-25 жовтня, а 28 жовтня – 8 листопада заплановані освітні тренінги для вчителів і батьків.