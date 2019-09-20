В Одесі після шкільного обіду отруїлися 53 дітей



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У лікарні Одеси наразі перебуває п'ятеро дітей

В Одесі після харчування у шкільній їдальні у лікарні з отруєнням опинилися 53 учні, наразі госпіталізовано п'ятеро осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«19 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулося 53 учні ЗОШ № 11 міста Одеса, які вживали їжу в шкільній їдальні», - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину 20 вересня на стаціонарному лікуванні, як зазначається, перебуває 5 осіб.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Раніше в Одесі у період з 14 по 17 вересня до медичного закладу звернулися 17 учнів однієї школи, віком від 6-ти до 12-ти років, з отруєнням, яке вони, зі слів, отримали після вживання їжі у шкільній їдальні. Поліція взялася за розслідування.

Нагадаємо, напередодні на Рівненщині на хрестинах сталося отруєння. Постраждалі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту були госпіталізовані в інфекційне відділення.

Також на Вінниччині 40 осіб отруїлося у шкільній їдальні.