У київській підземці масштабний збій: на станціях величезні черги (фото)



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Черги в автомати Kyiv Smart Card Фото: Юлия Ходос, Facebook

На станціях не працюють каси і не можна розплатитися банківською карткою

Сьогодні, 8 вересня, у Київському метрополітені стався збій: на станціях не працюють каси, також закрито прохід, де можна розплатитися банківською карткою.

На станціях не працюють каси. Пасажирів просять користуватися іншими видами транспорту, повідомляють Українські новини.

На станціях утворилися величезні черги. Разовий QR-квиток на касі купити неможливо, а черги в автомати Kyiv Smart Card розтяглися аж на вулицю, наприклад, на станції «Дарниця».

Станція метро «Лісова» працює в обмеженому режимі, відкриті тільки одні двері. У переході також утворилася черга.

Така ж ситуація на станціях метро «Оболонь», «Позняки» та ін.

«Відповідальна робота київського метрополітену: закрили все — прохід по банківській карті і в цей же час закривають каси на технічні перерви», — пишуть користувачі в Facebook.

Повідомляють, що деяких пасажирів навіть пропускали безкоштовно.