Метро на Троєщину: на лінії буде п’ять станцій



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За планом, поїзди метро будуть їздити у спеціальній зоні під Подільсько-Воскресенським мостом Фото ілюстративне

Три станції метро будуть на Подільсько-Воскресенському мосту

На лінії метро на Троєщину буде 5 станцій, три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

Про будівництво метро в напрямку Троєщини розповів голова столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє сайт «Хрещатик.news».

Брагінський заявив, що після відкриття Подільсько-Воскресенського мосту буде розпочато роботу з проєктування перших п’яти станцій метро, які з’єднають правий та лівий берег столиці.

Три станції метро за планом будуть побудовані на мосту, поїзди будуть їздити у спеціальній зоні під мостом. «Під мостом, під його проїзною частиною є спеціальний лоток, де ходитимуть потяги метро. А на самому мосту передбачені три станції», – розповів Брагінський.

Як відомо, наразі триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Днями мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за кілька тижнів за допомогою супердомкратів буде встановлена величезна металева конструкція Подільсько-Воскресенського мостового переходу в бік Подолу. А на ділянці мостового переходу на території Русанівських садів роблять насип під конструкції метрополітену та дорожнього покриття.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця 2020 року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Проте, чиновники КМДА повідомляли, що мешканцям 300-тисячної Троєщини доведеться чекати на будівництво метро в цей район років 5-10.