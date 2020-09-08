У київській підземці побільшало сміття, але урн на платформах не буде



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Деякі пасажири викидають використані одноразові квитки просто на платформах станцій

З міркувань безпеки смітників на платформах метро не буде

У Києві триває перехід на електронну систему оплати проїзду в комунальному транспорті. Одним із плюсів такого формату є відсутність паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро. Але повністю вивести з обігу «папірці» не вийде, бо є одноразовий QR-квиток.

Це необхідна функція оплати проїзду, адже нею користуються, як мінімум, гості столиці, яким не потрібно купувати постійну картку або ж завантажувати мобільний додаток, якщо вони у столиці проїздом на декілька днів.

Наслідки нової системи оплати видно у метрополітені: люди почали більше смітити і викидати одноразові квитки просто на платформах станцій. Кажуть: немає смітників і викидати їх просто нікуди.

В коментарі APnews речниця столичної підземки Наталія Макогон сказала, що метрополітен знає про цю проблему, але смітники розміщувати на платформах не будуть, бо це заборонено.

«Смітники встановлено на кожному вході та виході зі станцій метро. Розміщувати їх всередині заборонено з міркувань безпеки», - зазначила вона.

За її словами, за останні роки було більше 220 анонімних дзвінків про мінування станцій підземки. Цього року біля станцій «Мінська» та «Шулявська» спрацювали вибухові пристрої, які були розміщенні якраз у контейнерах для сміття.

Макогон наголосила, що чистота на платформах - відповідальність пасажирів. А співробітники метрополітену під час регулярного прибирання вже ліквідовують наслідки.

«Дуже хочеться, щоб пасажири знаходили можливість донести квиток до смітника на виході зі станції», - підсумувала вона.

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