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    У кінотеатрі «Київ» пройде Тиждень австрійського кіно (програма)

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    У кінотеатрі «Київ» пройде Тиждень австрійського кіно (програма)

    Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами

    У четвер, 11 квітня, у кінотеатрі «Київ» розпочнеться щорічний фестиваль, присвячений австрійському кінематографу. Подія відбудеться у рамках Двостороннього Року культури, що покликаний зблизити креативний потенціал України та Австрії, дати змогу краще зрозуміти культурний простір одне одного.

    Цього року до програми увійшли три повнометражних фільми, а також традиційна підбірка короткометражок від фестивалю мультимедійних мистецтв ARS ELECTRONICA. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

    • 11 квітня о 20:00 – «Машина кохання» (режисер – Андреас Шмід).
    • 12 квітня о 19:00 – «Земля» (режисер – Ніколаус Ґейрхальтер).
    • 13 квітня о 19:00 – «Анджело» (режисер – Маркус Шляйнцер).
    • 14 квітня о 19:00 – програма короткого метру ARS ELECTRONICA.

    Колекція короткометражок представляє анімаційні стрічки, відеоарт, найкращі документальні та ігрові фільми австрійського фестивалю Ars Electronica в Лінці, який вже 8-й рік є партнером Тижня австрійського кіно в Україні.

    Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

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