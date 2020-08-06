У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до кінця року



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Столична влада влада вважає, що в умовах пандемії збільшувати тарифи не можна

До кінця 2020 року тарифи на комунальні послуги у Києві збільшуватися не будуть.

Про це сказав у інтерв’ю «Вечірньому Києву» заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Це позиція міста. Ми знаємо про звернення Київводоканалу з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна. Треба активізувати роботу, знайти внутрішні резерви на підприємстві. Адже ми всі працюємо в складних умовах боротьби з вірусом, який вплинув на усі сфери життя, тож мусимо знаходити вихід з таких ситуацій», – пояснив Пантелеєв.

Нагадаємо, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Тарифи можуть зрости ще на 19% - із січня 2021 року.

У відповідь мер Києва заявив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Також зазначимо, що від початку 2020 року борги за житлово-комунальні послуги у Києві зросли на 4% без урахування електроенергії та газу та склали 5,1 млрд гривень. Орієнтовно 5% споживачів взагалі не оплачують комуналку.



