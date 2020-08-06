  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до кінця року

    • Розсилка
    У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до кінця року

    Столична влада влада вважає, що в умовах пандемії збільшувати тарифи не можна

    До кінця 2020 року тарифи на комунальні послуги у Києві збільшуватися не будуть.

    Про це сказав у інтерв’ю «Вечірньому Києву» заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    «Це позиція міста. Ми знаємо про звернення Київводоканалу з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна. Треба активізувати роботу, знайти внутрішні резерви на підприємстві. Адже ми всі працюємо в складних умовах боротьби з вірусом, який вплинув на усі сфери життя, тож мусимо знаходити вихід з таких ситуацій», – пояснив Пантелеєв.

    Нагадаємо, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

    Тарифи можуть зрости ще на 19% - із січня 2021 року. 

    У відповідь мер Києва заявив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

    Також зазначимо, що від початку 2020 року борги за житлово-комунальні послуги у Києві зросли на 4% без урахування електроенергії та газу та склали 5,1 млрд гривень. Орієнтовно 5% споживачів взагалі не оплачують комуналку. 


    ЖКГ Київ тарифи комуналка КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ