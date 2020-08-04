В Україні зросла ціна на газ для населення: яка вартість кубометра



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Вартість газу за місяць зросла на 9%

Ціна газу зросла на 0,27 грн за куб. м через те, що ринок входить у сезон високих цін

У НАК «Нафтогаз України» встановили ціну на газ для населення в серпні на рівні 3,24 грн за куб. м, що на 9% вище, ніж місяцем раніше.

Про це 4 серпня повідомили у пресслужбі газопостачальної компанії.

Відзначається, що ціна вказана з ПДВ, але без врахування вартості розподілу (доставки) газу в рамках тарифу «Місячний».

«Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» становить 3,24 грн за куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки) у рамках тарифу «Місячний». Ціна газу зросла на 0,27 грн за куб. м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду», – сказано в повідомленні.

У пресслужбі відзначили, що із завершенням дії режиму регульованих цін на газ для населення (ПСО), компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання.

До 1 серпня 2020 року ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною і публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.

За інформацією пресслужби, тариф «Місячний» – перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам.

«Зараз всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість заощадити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт платитиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання, через особистий кабінет my.gas.ua і чат-бот GASUA», - відзначили в компанії.

У «Нафтогазі» повідомили, що вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.