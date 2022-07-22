Суд арештував активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії

До схеми легалізації російських коштів були причетні два готельні комплекси на заході України

СБУ викрила схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності

Суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко. Ці активи управлялися з Росії. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Служби безпеки України (СБУ).

Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн

банківські рахунки на 1,3 млн грн

дві земельні ділянки площею 3 і 5 гектарів

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

«Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії», – зазначається у повідомленні.

В СБУ додали, що ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

«У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», – зазначають у спецслужбі.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

Читайте також: