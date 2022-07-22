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  4. Суд арештував активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
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    Політика

    Суд арештував активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії

    До схеми легалізації російських коштів були причетні два готельні комплекси на заході України - Суд арештував активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
    До схеми легалізації російських коштів були причетні два готельні комплекси на заході України
    фото: panoptikon.org

    СБУ викрила схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності

    Суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко. Ці активи управлялися з Росії. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Служби безпеки України (СБУ).

    Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

    • корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн
    • банківські рахунки на 1,3 млн грн
    • дві земельні ділянки площею 3 і 5 гектарів
    • приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

    За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

    «Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії», – зазначається у повідомленні.

    В СБУ додали, що ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

    «У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», – зазначають у спецслужбі.

    Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
    • ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

    Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

    Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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    Теги: росія Віктор Медведчук СБУ суд арешт Оксана Марченко Україна
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    Суд арештував активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії