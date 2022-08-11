На Черкащині суд арештував майно росіянина на 17 млн грн: виготовляв зброю для РФ

На території області здійснювали діяльність три підприємства власника-росіянина

Суд у Черкаській області арештував майно компаній на 17 млн грн. Вони виготовляли зброю для оборонпрому Росії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, на території Черкаської області здійснювали діяльність три підприємства, власником яких є громадянин Росії. Сума капіталу росіянина складала 17 млн грн.

Українські компанії протягом 2016-2021 років співпрацювали з російськими підприємствами, вони також переводили їм кошти. Компанії в РФ виготовляли зброю та боєприпаси до неї.

Суд арештував майно українських компаній, власником яких є громадянин Росії. Вирішується питання про передачу арештованого майна до агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, днями Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму приблизно 500 млн грн.

Раніше суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями.