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Суд заарештував акції однієї з найбільших мереж АЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд заарештував акції однієї з найбільших мереж АЗС
Підприємства виплачували дивіденди на користь компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ
фото ілюстративне

Арештовано корпоративні права АЗС Amic Energy на понад 50 млн грн

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заарештовало автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права (загалом це 308 об’єктів нерухомості), які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн. Ймовірно, йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському «Лукойлу». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є Російська Федерація та товариство з російської федерації. У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські  документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Amic (до 2014 року «Лукойл») – мережа автозаправних комплексів в Україні. Кінцевим власником є російська нафтова компанія «Лукойл». У липні 2014 року в українських ЗМІ з'явилась інформація, що «Лукойл» продає свої українські АЗК австрійській компанії Amic Energy. Але, як пізніше з'ясували українські журналісти, насправді кінцевим власником мережі АЗК «Лукойл» в Україні залишилась російська компанія «Лукойл», яка вирішила уберегти свої українські активи від можливих санкцій.

Раніше повідомлялося, що у Києві наклали арешт на частину ТРЦ вартістю понад 1,2 мільярда гривень. Його власниками є члени уряду Росії. Ймовірно, йдеться про ТРЦ «Мармелад».

Теги: АЗС суд арешт акція

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