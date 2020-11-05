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    У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух

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    На місці вибуху працювали правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники - У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух
    На місці вибуху працювали правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники

    Двоє працівників магазину отримали опіки

    Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у магазині будівельних матеріалів у Білій Церкві.

    Внаслідок вибуху постраждали двоє працівників. Їх доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де медики діагностували потерпілим термічні опіки.

    Повідомлення про вибухи в одному з магазинів будівельних матеріалів до поліції надійшло 4 листопада. На місці події працювали слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, вибухотехніки, пожежно-технічна лабораторія, криміналістична лабораторія поліції столичної області, спеціалісти ДСНС.

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    У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух
    У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух
    У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух

    Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, які повідомили, що приміщення не газифіковано.

    Попередня причина події – згущення випарів лакофарбових виробів, які знаходились у складському приміщенні магазину.

    Поліцейські вилучили з місця події пожежне сміття та інші речові докази. В рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз.

    Наразі поліція встановлює всі обставини та причини події.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області повідомляла, що 4 листопада вранці на вул. Сквирське шосе у м. Біла Церква сталося загорання магазину будівельних матеріалів.

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