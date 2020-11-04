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    На Оболоні горіла квартира, завалена непотребом (фото)

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    Рятувальникам довелося діставатися до осередку пожежі через купу непотребу - На Оболоні горіла квартира, завалена непотребом (фото)
    Рятувальникам довелося діставатися до осередку пожежі через купу непотребу
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі було врятовано власницю квартири

    У вівторок, 3 листопада, сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. Полярній, 7 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:15.

    На місці вогнеборці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку в одній із кімнат квартири на першому поверсі виникла пожежа на площі 10 кв. м, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    В ході ліквідації загорання було врятовано власницю квартири та передано медичним працівникам, а також одного чоловіка з верхніх поверхів було виведено на свіже повітря.

    Незважаючи на значне горюче навантаження в квартирі, рятувальникам вдалося швидко дістатися до осередку горіння та оперативно ліквідувати загоряння.

    О 22:51 пожежу було локалізовано, а о 22:58 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в кімнаті частково пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

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