На Оболоні горіла квартира, завалена непотребом (фото)

Рятувальникам довелося діставатися до осередку пожежі через купу непотребу

Під час гасіння пожежі було врятовано власницю квартири

У вівторок, 3 листопада, сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. Полярній, 7 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:15.

На місці вогнеборці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку в одній із кімнат квартири на першому поверсі виникла пожежа на площі 10 кв. м, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

В ході ліквідації загорання було врятовано власницю квартири та передано медичним працівникам, а також одного чоловіка з верхніх поверхів було виведено на свіже повітря.

Незважаючи на значне горюче навантаження в квартирі, рятувальникам вдалося швидко дістатися до осередку горіння та оперативно ліквідувати загоряння.

О 22:51 пожежу було локалізовано, а о 22:58 ліквідовано.

Внаслідок пожежі в кімнаті частково пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.