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    На Київщині горів магазин будматеріалів, є постраждалі (фото, відео)

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    Вогнем була охоплена будівля магазину на площі 300 кв. м - На Київщині горів магазин будматеріалів, є постраждалі (фото, відео)
    Вогнем була охоплена будівля магазину на площі 300 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники передали лікарям двох людей з опіками

    У середу, 4 листопада, вранці на вул. Сквирське шосе у м. Біла Церква сталося загорання магазину будівельних матеріалів. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 08:19.

    До місця виклику  було направлено рятувальників трьох Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальників вогнем був повністю охоплений будівельний магазин «Добробут» на площі 300 кв. м.

    Під час пожежі врятовано жінку та чоловіка, яких було передано до швидкої медичної допомоги з опіками різного ступеня тяжкості.

    Пожежу локалізовано о 08:49 та повністю ліквідовано 09:11.

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    На Київщині горів магазин будматеріалів, є постраждалі (фото, відео)
    На Київщині горів магазин будматеріалів, є постраждалі (фото, відео)
    На Київщині горів магазин будматеріалів, є постраждалі (фото, відео)

    На пожежі працювало 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники магазин Біла Церква
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