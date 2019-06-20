У магазині на Київщині сталася стрілянина



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Незадоволений покупець застосував травматичну зброю проти власника магазину

У місті Біла Церква Київської області у магазині стався конфлікт, під час якого відвідувач вистрілив у власника торгового закладу, але був затриманий поліцією.

Про це повідомив Lenta.UA начальник Відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

«Збройний конфлікт стався в одному з магазинів у Білій Церкві. Незадоволений покупець застосував травматичну зброю проти власника магазину - він намагався вистрілити з пістолета в його бік, але зброя дала збій», - розповів він.

За його словами, чоловіка затримали, зброю вилучили. Причини конфлікту встановлюються.

Як повідомлялося, у Києві біля гуртожитку Національного авіаційного університету сталася бійка зі стріляниною.

У Києві на дитячому майданчику сталася бійка між чоловіками, в результаті чого постраждали три людини. Чоловік разом з дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього. Потерпілий мав при собі травматичний пістолет та здійснив спочатку два попереджувальні постріли в повітря, щоби зупинити зловмисників, а потім був змушений стріляти по нападниках. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правопорушників та сам потерпілий.