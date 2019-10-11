У мерії Києва склали присягу 90 випускників Академії патрульної поліції (фото)



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Віталій Кличко привітав випускників Академії патрульної поліції України

Столична влада розраховує на ефективну співпрацю з правоохоронцями

Мер Києва Віталій Кличко привітав випускників 20-го випуску Академії патрульної поліції України і запевнив, що столична влада завжди готова допомагати правоохоронцям в їхній роботі.

«Попереду у вас – складна і відповідальна служба. І я поважаю ту місію, яку ви для себе обрали! Завтра ви підставите плече своїм колегам у нелегкій, а часто й небезпечній справі: підтриманні правопорядку та безпеки в містах та селищах України. Хочу запевнити: для нас головним пріоритетом є те, щоб українці відчували себе захищеними. І тому столична влада завжди готова допомагати та сприяти поліції в її роботі», - підкреслив Кличко, якого цитує пресслужба мера.

Столичний голова нагадав, що Київ підписав з Національною поліцією меморандум про співпрацю. Також в столиці успішно втілюють програму «Безпечна столиця», в рамках якої встановили систему відеоспостереження - понад 7 тисяч камер, щоб фіксувати правопорушення і притягувати порушників до відповідальності.

«Ця система дозволяє розпізнавати обличчя, номерні знаки на транспорті. І вже дає результати. - З допомогою міських камер поліція розшукує людей, автомобілі, розкриває інші злочини. З початку 2018 року, відколи ми об’єднали камери в єдину систему та встановили нові камери, рівень злочинності у публічних місцях столиці знизився на 56%!» - зазначив мер Києва.

Також Кличко нагадав про спільний пілотний проект міста і столичної поліції - відкритий офіс поліції на станції метро «Лук’янівська».

«Я завжди говорю: у нас спільна мета! Ми розраховуємо на ефективну співпрацю з правоохоронцями в боротьбі з корупцією, наведенні ладу на дорогах, в паркуванні, боротьбі з незаконною торгівлею. А ви можете розраховувати на підтримку громади, і на мою допомогу особисто як мера Києва», - підкреслив Кличко.

Урочистий захід, на якому 90 випускників Академії патрульної поліції з усієї України склали присягу й отримали поліцейські жетони, відбувся в Колонній залі КМДА.