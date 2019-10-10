Поліція викрила киянина, що скоїв понад 20 квартирних крадіжок
За вчинені правопорушення фігуранту загрожує до шести років ув’язнення
Протягом тривалого часу до столичної поліції надходили від киян повідомлення про квартирні крадіжки. Правоохоронці зареєстрували кожен факт і проводили пошуки зловмисника.
Як повідомляє пресслужба поліції Києва, зловмисник за допомогою відмичок проникав до осель і забирав звідти побутову техніку, гроші та ювелірні вироби. У ході розслідування правоохоронці встановили, що чоловік скоїв понад 20 крадіжок із квартир.
«На слід зловмисника ми вийшли за допомогою речових доказів, які виявили у ломбардах. Підозрюваним виявися 30-річний місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки та розбійні напади. Затриманий зізнався у скоєних злочинах і розповів, що крадені речі здавав або продавав», – розповів старший слідчий Дніпровського управління поліції Костянтин Борисенко Костянтин Борисенко.
Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушнику на час слідства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до суду. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.