Поліція викрила киянина, що скоїв понад 20 квартирних крадіжок



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Підозрюваним виявися 30-річний киянин Фото: Нацполіція

За вчинені правопорушення фігуранту загрожує до шести років ув’язнення

Протягом тривалого часу до столичної поліції надходили від киян повідомлення про квартирні крадіжки. Правоохоронці зареєстрували кожен факт і проводили пошуки зловмисника.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, зловмисник за допомогою відмичок проникав до осель і забирав звідти побутову техніку, гроші та ювелірні вироби. У ході розслідування правоохоронці встановили, що чоловік скоїв понад 20 крадіжок із квартир.

«На слід зловмисника ми вийшли за допомогою речових доказів, які виявили у ломбардах. Підозрюваним виявися 30-річний місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки та розбійні напади. Затриманий зізнався у скоєних злочинах і розповів, що крадені речі здавав або продавав», – розповів старший слідчий Дніпровського управління поліції Костянтин Борисенко Костянтин Борисенко.

Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушнику на час слідства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до суду. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.