За 10 днів мешканці Київщини добровільно здали понад 100 одиниць зброї



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Фото: Нацполіція

До 31 жовтня на Київщині триває місячник із добровільної здачі зброї

З 1 жовтня (з початку проведення місячника добровільної здачі зброї) мешканці Київщини добровільно здали до територіальних органів поліції 115 одиниць зброї та спецзасобів.

Зокрема, армійських зразків, мисливську нарізну, гладкоствольну зброю, холодну, газові пістолети і револьвери, пристрої для відстрілу патронів та набої. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У поліції нагадують, що кожен, хто за власним бажанням до 31 жовтня принесе до поліції ці небезпечні предмети, а також боєприпаси та вибухівку, звільниться від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Правоохоронці продовжують інформувати населення щодо настання кримінальної відповідальності за незаконне носіння, зберігання, купування чи збут (за ст.263 Кримінального кодексу України).

До профілактичних заходів, спілкування з населенням залучені групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери, працівники дозвільної системи.

«Якщо ж людина здасть зброю до 31 жовтня без відповідних документів, поліція надає можливість її оформити, тобто зареєструвати в особисту власність і використовувати на законних підставах», - зазначили в поліції.

З питань добровільної здачі кожен може звернутися до місцевого відділку, зокрема, до дільничного за місцем проживання або ж реєстрації.