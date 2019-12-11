У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода



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Під час промивки користуватися водою з крану не рекомендується

Профілактична промивка мереж запланована в ніч на 13 грудня

У ніч з 12-го на 13 грудня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Архіпенка,

просп. Героїв Сталінграда,

вул. Приозерна,

вул. Прирічна,

вул. Йорданська,

вул. Малиновського,

вул. Тимошенка,

вул. Зої Гайдай,

вул. Озерна,

вул. Північна,

вул. Богатирська,

вул. Героїв Дніпра,

просп. Оболонський.

Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 до 05:00.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформує Київводоканал.

Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.