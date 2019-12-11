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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

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    <p>Під час промивки&nbsp;користуватися водою з крану не рекомендується</p> - У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

    Під час промивки користуватися водою з крану не рекомендується

    Профілактична промивка мереж запланована в ніч на 13 грудня

    У ніч з 12-го на 13 грудня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Архіпенка,
    • просп. Героїв Сталінграда, 
    • вул. Приозерна,
    • вул. Прирічна,
    • вул. Йорданська, 
    • вул. Малиновського,
    • вул. Тимошенка,
    • вул. Зої Гайдай,
    • вул. Озерна,
    • вул. Північна,
    • вул. Богатирська,
    • вул. Героїв Дніпра,  
    • просп. Оболонський.

    Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 до 05:00. 

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформує Київводоканал.

    Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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