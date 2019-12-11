У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода
Під час промивки користуватися водою з крану не рекомендується
Профілактична промивка мереж запланована в ніч на 13 грудня
У ніч з 12-го на 13 грудня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Архіпенка,
- просп. Героїв Сталінграда,
- вул. Приозерна,
- вул. Прирічна,
- вул. Йорданська,
- вул. Малиновського,
- вул. Тимошенка,
- вул. Зої Гайдай,
- вул. Озерна,
- вул. Північна,
- вул. Богатирська,
- вул. Героїв Дніпра,
- просп. Оболонський.
Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 до 05:00.
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформує Київводоканал.
Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.