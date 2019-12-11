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    Новини

    Знову аварії: у Києві без води лишилися десятки будинків

    • Розсилка
    Знову аварії: у Києві без води лишилися десятки будинків

    Ремонтні бригади ліквідовують пошкодження на мережі

    У середу, 11 грудня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Івана Франка, 65, 67, 69, 71, 73, 99, 101, 103
    • вул. Лодигіна, 3, 4, 5, 7
    • пров. Одоєвського, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
    • б-вар Вигурівський, 3
    • вул. Оноре де Бальзака, 77

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

     До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

     Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період. 

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